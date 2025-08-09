'Dört Pati'yle Yaşama Tutundu: 'Mucize'den Sevindiren Haber

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sivas’ın İmranlı ilçesinde 25 Temmuz’da K.C. isimli şahsın dakikalarca sopayla şiddet uyguladığı yavru köpekten yeni haber geldi. Tedavisi için Samsun’a götürülen köpeğe ‘Mucize’ ismi verilirken, hayati tehlikeyi büyük ölçüde atlattığı öğrenildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi ve Toplum Gönüllüleri Koordinatörü Doktor Deniz Gölbaşı, "Yaşaması zor bir ihtimaldi ama direndi. Bu nedenle adını Mucize koyduk. İyileştikten sonra Mucize'ye evde güzel bakacak, bir hayırseverimiz onu sahiplenecek” ifadelerini kullandı.

Köpeğin tedavisiyle sürecin başından itibaren yakından ilgilenen (SCÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi ve Toplum Gönüllüleri Koordinatörü Doktor Deniz Gölbaşı, "Köpeğimizin ismi 'Mucize' oldu, çünkü yaşaması mucizeydi. Önemli darpları vardı. Yaşaması zor bir ihtimal gibi düşündük ama o direndi, herkesi şaşırttı. Tedavisi bir süre Sivas'ta yapıldı. Akciğerlerinde ödem vardı ciddi anlamda. Kafa bölümünden çok travma almıştı, sırt ve ayaklarından darbeler almıştı. Burada MR ve tomografimiz yolmadığı için en yakın gidebileceği Samsun'a gönderdik. Orada iyi bir klinikte durumu stabil hale geldi. Enfeksiyonu çok yüksekti. Kansızlığı çok fazlaydı. Onlar biraz daha iyi hale geldi. Şu an Mucize'miz daha iyi. Ve yakında yeni ameliyatları yapılacak. Bacaklarında kırıkları vardı. Tekrar ameliyat geçirecek. Özellikle kafa bölümünden ciddi anlamda travma aldığı için görme problemi vardı. Ama görme problemiyle de ilgili sevindiren gelişmeler oluyor. En azından görme refleksleri göstermeye başladı. İnşallah daha iyi görecek" diye konuştu.

ŞİDDET FAİLİNE YALNIZCA PARA CEZASI

İmranlı ilçesi Türkkeşlik köyünde 25 Temmuz'da K.C., sopayla yavru köpeğe dakikalarca şiddet uyguladı. Şiddet görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine İmranlı Belediyesi ekipleri köye gidip, yaralı köpeği koruma altına aldı. Hayvansever bazı gönüllüler tarafından belediyeden teslim alınan köpek, il merkezindeki bir veterinere getirildi. Tedaviye alınan köpeğin bazı yerlerinde kırık ve iç kanama olduğu tespit edildi. Köpeğe şiddet uygulayan K.C.'ye '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet kapsamında, Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 71 bin 800 TL idari para cezası uygulandı. Cumhuriyet savcılığı tarafından da hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA