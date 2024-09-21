Dört İlde Yıldırım Faciası! 3 Ölü, 6 Yaralı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda gün boyu yurt genelinde sağanak yağış görüldü. Şırnak'ta merkeze bağlı Kaymakamçeşme köyünde de Acet, Erdoğan ve Beldek ailesi üyeleri bahçelerinde üzüm hasadı yaparken sağanak etkili oldu. Yağıştan korunmak için sığındıkları ağacın yanına yıldırım isabet etmesi sonucu Selim, Ramazan, Ebubekir Acet, Lale, Leyla, Azize Erdoğan ile Emin ve Selahattin Beldek yaralandı.

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslara alınıp Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Lale ve Leyla Erdoğan kurtarılamadı. Ramazan Acet'in sağlık durumunun da ağır olduğu öğrenildi.

MARDİN'DE BİR KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Doğuş Mahallesi'nde Şükriye K'nin (35) bulunduğu alana da yıldırım isabet etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

SİİRT'TE 64 KEÇİ ÖLDÜ

Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Kuşdalı köyü yakınlarındaki tepelikte de Mehmet Şirin Polat'a ait hayvanların bulunduğu alana yıldırım isabet etti. Polat'a ait 64 keçi öldü. Yıldırım isabet eden alana uzak olduğu için yara almadan kurtulan Polat, daha sonra durumu yetkililere bildirdi.

MERSİN'DE YILDIRIM DÜŞEN AĞAÇ ALEV ALDI

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kargıpınarı Mahallesi'nde ise bir palmiye ağacına yıldırım isabet etti. Yıldırımın isabet ettiği ağaç alev alev yandı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: AA