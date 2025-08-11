Dört İlde Ormanlar Yine Alevlere Teslim... Söndürme Çalışmaları Sürüyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de yazın başından bu yana görülmeye başlayan orman yangınları, kimi zaman günlerce söndürülemezken, dört bir yandan yangın haberleri gelmeye devam ediyor. Bolu, Mersin ve Aydın'da başlayan orman yangınlarına müdahale sürüyor.

ÇANAKKALE

Çanakkale Dardanos'ta başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Dumanlar gökyüzünü kapladı, alevler her yerden görünüyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, bölgedeki vatandaşların tahliye edilmesine başlandığını belirtti.

MERSİN

Mersin’in Bozyazı ilçesinde de saat 11.30 sıralarında bir orman yangını çıktığı bildirildi. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, yangın söndürme helikopteri ile Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

AYDIN’IN ORMANLARI DA ALEVLERE TESLİM

Aydın’ın Germencik ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Germencik'in kırsal Dağyeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale ile alevlerin önü yerleşim yerleri ve ormanın blok olarak ağaçların bulunduğu kısmına ulaşmadan kesildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevlere müdahale sürüyor.

BOLU'DA ORMAN YANGINI

Bir orman yangını da Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana geldi. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Mudurnu ilçesine bağlı Göncek köyü Camiyanı Mahallesi yakınlarında saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye 3 yangın söndürme helikopteri, itfaiye ve arazözler sevk edildi. Bölgede yaşayanlar da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: DHA