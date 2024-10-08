Dört Ayrı Suçtan Aranıyordu! Yakayı Ele Verdi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde dört farklı suçtan toplamda 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. isimli şahıs, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonla yakalandı.

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Dört Ayrı Suçtan Aranıyordu! Yakayı Ele Verdi

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Çamurköy Mahallesi’nde olduğunu belirlediği şahsın yakalanması için operasyon başlattı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu hakkında ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma (2), hükümlü veya tutuklunun kaçması (1), kasten yaralama (1)’ suçları olmak üzere 4 ayrı suçtan 14 yıl, 6 ay, 7 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan M.B. isimli şahıs, Çamurköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. M.B. isimli şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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