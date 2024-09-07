Dördüncü Katta Yılan Paniği, Neye Uğradığını Şaşırdı

Elazığ’da bir apartmanın 4’üncü katındaki evin balkonunda yılan görüldü.

Sabah saatlerinde Mustafapaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, evin balkonuna oturmak için çıkan vatandaş gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Paspasın altında yılan gören vatandaş, bir süre cep telefonu ile o anları kaydettikten sonra yılanı yakalayarak doğal ortamına bıraktı.

Kaynak: İHA