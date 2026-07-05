Dönüşüm Seferberliğine Büyük Rağbet! 5 Günde 7 Milyon 600 Bin Ambalaj Atıldı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda DOA sisteminin kısa sürede yaygınlaştığını belirtti.

7 MİLYON 600 BİN AMBALAJ

Kurum paylaşımında, "DOA artık yeni alışkanlığımız. Bu dönüşüm her geçen gün daha da hızlanıyor. 5'inci günde DOA ile topladığımız ambalaj sayısı 7 milyon 600 bine ulaştı. Atmıyor dönüştürüyor, çevremizi korurken hem kendi cebimize hem de ülke ekonomimize katkı sağlamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

KULLANICI SAYISI 1.3 MİLYONU GEÇTİ

Bakan Kurum'un paylaştığı verilere göre, DOA sistemine kayıtlı kullanıcı sayısı 1 milyon 385 bin 673'e ulaşırken, geri dönüşüm için toplanan ambalaj sayısı ise 7 milyon 600 bin olarak kaydedildi.

Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemiyle geri dönüşümün artırılması, çevrenin korunması ve ekonomiye katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA