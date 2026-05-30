Dönüş Yolu Çilesi Başladı: İstanbul İstikametinde Trafik Durma Noktasında

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçiren milyonlarca vatandaşın dönüş yolculuğu başladı. Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun İstanbul istikametindeki kritik geçiş noktalarında araç kuyrukları kilometreleri bulurken, trafik yer yer durma noktasına geldi.

Kurban Bayramı'nın dördüncü günüyle birlikte büyük şehirlere geri dönüş trafiği erken başladı. Özellikle Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerini Marmara’ya bağlayan ana arterlerde İstanbul yönüne doğru ciddi bir araç akını yaşanıyor. Ekipler kilit noktalarda önlemleri artırırken, otoyollardaki yoğunluk dron kameralarına yansıyor.

BOLU DAĞI VE GİŞELERDE BÜYÜK YOĞUNLUK

Batı Karadeniz ve Anadolu otoyollarının birleştiği Bolu geçişi, dönüş çilesinin en yoğun hissedildiği yerlerin başında geliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Gerede Gişeleri, Yeniçağa, Köroğlu Rampaları ve Çaydurt mevkilerinde İstanbul yönünde trafik adeta dur kalk şeklinde ilerliyor. Bölgedeki aşırı yoğunluğa ek olarak, maddi hasarlı küçük kazalar ve arıza yapan araçlar otoyol şeritlerini kapatarak trafiği zaman zaman tamamen kilitliyor. Otoyolun ve D-100 kara yolunun Ankara yönünde ise ulaşım tamamen normal akışında seyrediyor.

KOCAELİ’DE ŞERİT DARALMASI TRAFİĞİ VURDU

İstanbul’un hemen giriş kapısı olan Kocaeli kesiminde de sürücüler uzun süreler direksiyon başında beklemek zorunda kalıyor. Otoyolun viyadük ve tüneller bölgesi olan Gültepe, Korutepe ve Bekirdere Rampası mevkiinde, yolun iki şeride düştüğü noktalarda trafik akışı zaman zaman tamamen duruyor. Alternatif hatlar olan Kuzey Marmara Otoyolu ve D-100 kara yolunun Kocaeli geçişinde ise henüz bir tıkanıklık yaşanmıyor.

KEMİKLİ RAMPALARI VE DÜZCE’DE SON DURUM

Karadeniz şehirlerini otoyola bağlayan D-100 kara yolunun Karabük Eskipazar sınırlarındaki 13 kilometrelik bölümde araçlar tampon tampona ilerliyor. Kemikli rampalarında konuşlanan trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip konusunda uyarıyor.

Yoğunluk, Bolu Dağı viyadükleri çıkışından itibaren başlıyor. Kaynaşlı gişeleri, Üçköprü, Beyköy ve Düzce gişeleri arasında kalan bölgede araç yoğunluğu tavan yapmış durumda. Gümüşova rampalarında ise trafik şu an için akıcı ama yoğun seyrediyor.

Kaynak: AA

