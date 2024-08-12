Dönüş Yaparken Kazaya Sebep Oldu, Arkasına Bile Bakmadan Gitti

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde dönüş yapan otomobile çarpmamak için fren yaparak savrulan bir motosiklet yere devrildi. Otomobil sürücüsü ise arkasına bile bakmadan yola devam etti.

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Dönüş Yaparken Kazaya Sebep Oldu, Arkasına Bile Bakmadan Gitti

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde dönüş yapan otomobile çarpmamak için fren yapan motosiklet sürücüsü, fren yaptığı esnada devrilerek yola savruldu. Dönüş yapan otomobil sürücüsü, devrilen motosikleti görmesine rağmen arkasına bakmadan olay yerinden ayrıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Bir otomobilin cadde üzerinde dönüş manevrası yaptığı esnada aynı şeritten gelen motosiklet sürücüsü, aracıyla fren yaparak durmak istedi. Araca çarpmamayı başaran motosiklet sürücüsü, yere savruldu. Kazanın ardından otomobil sürücüsünün arkasına bakmadan olay yerinden ayrıldığı anlar ve motosiklet sürücüsünün yere savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsüne olay yerinde müdahale etti. Hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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