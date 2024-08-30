Dönüp Bir Daha Baktılar: Babadan 'Oğlum Dolandırıcı' Pankartı!

Merkez Kayapınar ilçesinde bir kişi, oğlunun kendisini ve diğer çocuklarını dolandırdığını iddia ederek caddeye bir pankart astı.

Kim tarafından ne zaman asıldığı bilinmeyen pankartta, “Oğlum Fikri Aksu, beni ve öz kardeşlerini dolandırmıştır. Kimse bundan gayrimenkullerimi satın alamaz, kiralayamaz, sorunludur, belalı maldır” ifadeleri yer aldı.

Pankartı gören vatandaşlardan Abdurrahman Bürkük, yazıyı okuduğunda çok şaşırdığını söyledi.

Kaynak: İHA