Dönüp Bir Daha Baktılar: Babadan 'Oğlum Dolandırıcı' Pankartı!

Diyarbakır’da oğlunun kendisini ve diğer çocuklarını dolandırdığını ileri süren baba, ilginç bir eylem yaptı. Baba, olayı caddeye pankart asarak duyurdu. Pankartı görenler dönüp bir kez daha baktı.

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Dönüp Bir Daha Baktılar: Babadan 'Oğlum Dolandırıcı' Pankartı!

Merkez Kayapınar ilçesinde bir kişi, oğlunun kendisini ve diğer çocuklarını dolandırdığını iddia ederek caddeye bir pankart astı.

Dönüp Bir Daha Baktılar: Babadan 'Oğlum Dolandırıcı' Pankartı! - Resim : 1

Kim tarafından ne zaman asıldığı bilinmeyen pankartta, “Oğlum Fikri Aksu, beni ve öz kardeşlerini dolandırmıştır. Kimse bundan gayrimenkullerimi satın alamaz, kiralayamaz, sorunludur, belalı maldır” ifadeleri yer aldı.

Pankartı gören vatandaşlardan Abdurrahman Bürkük, yazıyı okuduğunda çok şaşırdığını söyledi.

Kaynak: İHA

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