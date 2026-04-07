Donald Trump'tan En Büyük Tehdit: Bu Gece Bütün Bir Medeniyet Yok Olacak

ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik yeni bir açıklama yaptı. Trump "Bütün bir medeniyet bu gece yok olacak ve bir daha asla getirilemeyecek. Bunun olmasını asla istemiyorum ama muhtemelen olacak. Belki de devrim niteliğinde harika bir şey olabilir, kim bilir?" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:
Donald Trump'tan En Büyük Tehdit: Bu Gece Bütün Bir Medeniyet Yok Olacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a verdiği sürenin dolmasına 12 saat kala sosyal medya hesabından dikkat çekici bir açıklamaya imza attı.

'BU GECE BİR MEDENİYET YOK OLACAK'

Trump savaşın başından bu yana İran'a yönelik en sert dilini kullanarak, "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak" ifadelerini kullandı.

'47 YILLIK GASP, YOLSUZLUK ÖLÜM NİHAYET SONA ERECEK'

Trump, açıklamasının devamında "Ancak, şimdi tam ve eksiksiz bir rejim değişikliğiyle, farklı, daha zeki ve daha az radikalleşmiş zihinlerin hakim olduğu bir ortamda, belki de devrim niteliğinde harika bir şey olabilir, kim bilir? Bunu bu gece, dünyanın uzun ve karmaşık tarihinin en önemli anlarından birinde öğreneceğiz. 47 yıllık gasp, yolsuzluk ve ölüm nihayet sona erecek. Tanrı, İran'ın yüce halkını korusun!" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler
Donald Trump İran
Son Güncelleme:
ÇOK OKUNANLAR
