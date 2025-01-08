Domuzlar Saldırdı, Kaçarken Uçurumdan Düştü

Siirt’in Eruh ilçesinde hayvan otlatan Hasan Toprak domuzların saldırısına uğradı. Toprak, domuz saldırısından kaçarken uçurumdan düştü. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine Hasan Toprak, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Domuzlar Saldırdı, Kaçarken Uçurumdan Düştü

Siirt'in Eruh ilçesi Dadaklı köyü Mazı Tepe bölgesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, hayvan otlatırken domuz sürüsünün saldırısına uğrayan Hasan Toprak, kaçmaya çalışırken uçurumdan düşerek yaralandı. Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesinin ardından Siirt Valiliği koordinesinde, bölgeye jandarma komandolar, güvenlik korucuları ve sağlık personelinden oluşan kurtarma ekibi yönlendirildi.

Toprak buradaki ilk müdahalesinin ardından askeri helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek, tedaviye alındı. Toprak’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: DHA

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