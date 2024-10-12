Domuz Etinden Sonra Bir Skandal Daha! Biber Diye İçine Bakın Ne Koymuşlar

Türkiye’nin en çok tüketilen baharatları arasında yer alan pul biber, özellikle Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Hatay gibi şehirlerde üretilen yüksek kaliteli mahsullerle öne çıkıyor ancak son yıllarda maliyetlerin artması, sahtekarlıkları da beraberinde getirdi. Üreticilerin bazıları, düşük maliyetle kazanç sağlamak için pul bibere domates kabuğu karıştırmaya başladı.

İstanbul Beylikdüzü’nde 35 yıldır kuruyemişçilik yapan Milat Doğanyer, bu sahtekarlığı ortaya çıkardı. Doğanyer, bazı üreticilerin pul biber diye domates kabuğunu öğüttüğünü ve sattığını belirtti. Bu nedenle, tüketicilerin pul biber alırken dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı.