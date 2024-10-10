Domuz Eti Skandalı Sonrası Diyanet'in Telefonları Çöktü

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesi gündemden düşmezken, Düzce’de bulunan bir restoranın ürünlerinde domuz eti tespit edildiği bildirildi. Restoranın adına ilişkin bilgi verilmezken, bu firmanın Köfteci Yusuf olduğu iddia edildi.

Firma konuyu yargıya taşıyarak mahkemeyi durdurma kararı aldı ve firmanın taklit/tağşiş listesinde adının açıklanmasını engellediği de iddialar arasında yer aldı. Firma hakkındaki iki ayrı raporda, alınan numunelerde “tırnaklı-kanatlı” örneğine rastlanmadığı ancak "domuz etinin" bulunduğu tespit edildi.

12Punto'dan Nagihan Yılkın'ın haberine göre, Köfteci Yusuf olduğu iddia edilen firmanın ürünlerinde domuz eti tespit edilmesinin ardından kamuoyunda tartışmalar hızla büyürken, dini soruların cevaplandırıldığı ALO Fetva 190 hattına telefon yağdı. Fetva hattına gelen bir telefonda, “Köfteci Yusuf’tan yemek yedik, yediğimiz domuz etiyse günahı var mı?” sorusu sorulurken, alınan yanıt ilginç oldu.

'BİLMEDEN YEDİĞİMİZ İÇİN ALLAH'TAN AF İSTEYECEĞİZ'

Yanıtta, “Bilmeden yenilmesinin vebali yok, günahı yok. Dikkat etmek lazım, araştırmak lazım. Güvenilir olduğu için yiyorduk, bizim bir bilgimiz olmadığı için günahı yok. Bilmeden yediğimiz için de Allah’tan af isteyeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Haberlerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığını bilmediklerini söyleyen fetva yetkilisi, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Bazen karalamak için kötü niyetle yapılabiliyor. Belgeyi yapmak zor bir şey değil iyi bakmak lazım. Devlet gerekli açıklamayı yaptıktan sonra uzak durmak lazım. Bazen firmalar kendi aralarında birbirini karalamaya çalışıyor, bu doğru haber mi diye bakmak lazım. Devletin açıklaması önemli. Onlar zaten gerekli cezayı verir. Bilerek gitmemek lazım”