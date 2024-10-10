Domuz Eti Skandalı Büyüyor: Ünlü Köfte Zincirinden Açıklama Geldi
Ünlü köfte zincirinin domuz eti skandalı gün geçtikçe büyüyor. Türkiye'nin önde gelen köfte zincirleri konuya ilişkin net bir açıklama yaptı.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'de Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı taklit ve tağşiş ürünler listesi, özellikle bir köfte zincirinin domuz eti kullanma iddialarıyla geniş bir tartışma yarattı. Sosyal medya bu skandalın etkisiyle hareketlendi. Restoranın adı açıklanmazken, sosyal medyada firmanın Köfteci Yusuf olduğunu ima eden paylaşımlarda bulunuldu.
Köfteci Yusuf'un avukatı Ali Uslu, konu hakkında bilgisi olmadığını, açıklama yapamayacağını ve iddialara cevap veremeyeceğini belirtti. T24’ten Cengiz Anıl Bölükbaşı'nın iddiasına göre ise, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı denetimlerin ardından Köfteci Yusuf’tan alınan numunelerde domuz eti tespit edildi.
Domuz eti skandalı büyürken Türkiye'nin önde gelen köfte zincirlerinden biri olan Köfteci Ramiz, konuya ilişkin net bir açıklama yaptı. Köfteci Ramiz, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, ürünlerinde yalnızca dana eti kullandığını vurguladı.
Açıklamada, "1928’den bu yana, günlük olarak yüzde 100 dana etinden ürettiğimiz ürünlerle Türkiye genelinde ve yurt dışında toplam 130 şubemizle hizmet vermekteyiz" ifadelerine yer verildi. Bu açıklama, sektördeki tartışmaların kendilerini de etkilediğini gösteriyor; ancak köfte zinciri, ürünlerinin kalitesine olan güvenlerini koruduklarını belirtti.