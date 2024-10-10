Domuz Eti Skandalı Büyüyor: Ünlü Köfte Zincirinden Açıklama Geldi

Türkiye'de Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı taklit ve tağşiş ürünler listesi, özellikle bir köfte zincirinin domuz eti kullanma iddialarıyla geniş bir tartışma yarattı. Sosyal medya bu skandalın etkisiyle hareketlendi. Restoranın adı açıklanmazken, sosyal medyada firmanın Köfteci Yusuf olduğunu ima eden paylaşımlarda bulunuldu.