Domuz Eti Çıkan Ünlü Köfteci Kim? Rasim Ozan Kütahyalı Bizzat Gördüm Diyerek Açıkladı
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, bir köfte zincirinin ürünlerinde domuz eti tespit edildi. Ancak, bu köfteci mahkeme kararıyla adının açıklanmasını engellenirken, Rasim Ozan Kütahyalı ünlü köfte markasını 'Bizzat gördüm' diyerek açıkladı.
Kaynak: Ensonhaber
Son günlerde sosyal medyada geniş yankı uyandıran olayın ardından, birçok kişi köftelerinde domuz eti çıkan köfte zincirinin kim olduğunu merak ediyordu. Rasim Ozan Kütahyalı, konuya dair önemli bir açıklama yaptı.
LİSTEYİ GÖRDÜM DİYEREK AÇIKLADI
Kütahyalı, "Listeyi gördüm" diyerek, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı taklit ve tağşiş ürünler listesinde Köfteci Yusuf'un adının bulunduğunu dile getirdi. Kütahyalı, "Dedikodu değil, bizzat gördüm. Ankara Devlet Laboratuvarı’nda bu liste var. Köfteci Yusuf’un patronları da bunu biliyor" şeklinde konuştu.
"TEDARİKÇİ ŞİRKET OLABİLİR"
Kütahyalı, Köfteci Yusuf'un durumu üzerine itirazda bulunduğunu ve durdurma kararı aldığını belirtti. "Bir franchise şirket bu... Kendiyle ilgili olmayabilir, tedarikçi şirket olabilir" dedi. Ayrıca, gıda güvenliği konusunda bir açıklama yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye, gıda konusunda uçuruma sürükleniyor" ifadelerini kullandı.