Domuz Eti Çıkan Ünlü Köfteci Kim? Rasim Ozan Kütahyalı Bizzat Gördüm Diyerek Açıkladı

LİSTEYİ GÖRDÜM DİYEREK AÇIKLADI

Kütahyalı, "Listeyi gördüm" diyerek, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı taklit ve tağşiş ürünler listesinde Köfteci Yusuf'un adının bulunduğunu dile getirdi. Kütahyalı, "Dedikodu değil, bizzat gördüm. Ankara Devlet Laboratuvarı’nda bu liste var. Köfteci Yusuf’un patronları da bunu biliyor" şeklinde konuştu.