Dolmuşçuların Kavgasında Kan Aktı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Adana'da dolmuş şoförleri arasında kavga çıktı. Sıra meselesi nedeniyle çıkan kavgada araya giren kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, 2 kardeş gözaltına alındı.

Dolmuşçuların Kavgasında Kan Aktı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'ndeki dolmuş durağında meydana geldi. Durakta çalışan şoförler Selçuk K. ile Onur N. arasında sıra meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavga dönüşmesi ile Selçuk K.'nin ağabeyi şoför Hakan K., durakta bulunan pompalı tüfek ile rastgele ateş açtı.

Çevredekiler, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kavgayı ayırmaya çalışırken vurulan şoför Metin Zorluer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan diğer şoförler Emre S., Volkan V. ve Fethi S. de ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, 2 kardeş gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Show TV Bahar Dizisinin Hayranlarını Şaşırttı! Apar Topar Karar Değişti Show TV Bahar Dizisinin Hayranlarını Şaşırttı! Apar Topar Karar Değişti
Burada Siyaset Konuşmak Yasaklandı Burada Siyaset Konuşmak Yasaklandı
Sütsüz Un Helvası Yapmanın Yolu! Şefler Bakın Nasıl Hazırlıyorlar Sütsüz Un Helvası Yapmanın Yolu! Şefler Bakın Nasıl Hazırlıyorlar
Motosiklet Çalacaktı, Polisle Karşılaştı Motosiklet Çalacaktı, Polisle Karşılaştı