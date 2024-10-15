Dolar/Euro Yeni Güne Nasıl Başladı? İşte Son Rakamlar...

Dolar/TL dün yatay seyirle 34,2683'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın hemen üzerinde 34,2710'dan işlem görüyor.

Dolar/Euro Yeni Güne Nasıl Başladı? İşte Son Rakamlar...

Serbest piyasada dolar 34,2700 liradan, euro 37,3600 liradan alınıyor. Dün doların satış fiyatı 34,2640 lira, euronun satış fiyatı ise 37,4200 lira olmuştu.

Dolar/Euro Yeni Güne Nasıl Başladı? İşte Son Rakamlar... - Resim : 1

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM NE?

Küresel piyasalarda, ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentilerin güçlü kalmasıyla pozitif bir seyir izleniyor.

ABD'de enflasyonun hedeflenen seviyeye ineceğine yönelik iyimserlik varlığını korumaya devam ederken, ülkede hafta boyunca açıklanacak verilerin ve şirketlerin finansal sonuçlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Dolar/Euro Yeni Güne Nasıl Başladı? İşte Son Rakamlar... - Resim : 2

Analistler, perakende satışlar, sanayi üretimi ve işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere ABD'de bu hafta açıklanacak verilerin ekonominin durumuna ilişkin daha fazla bilgi sağlaması açısından yakından takip edileceğini belirtti.

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Kaynak: AA

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