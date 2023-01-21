'Dolandırılmayın' dedi, kendisi dolandırdı: Milliyet yazarı devre mülk vurgununda tutuklandı!

Şüphelilerin, devre mülk sahiplerine ait kişisel bilgileri yasa dışı yollarla ele geçirdiği tespit edildi. Dolandırıcılık şebekesi üyelerinin, farklı illerde kiraladıkları otel ve ofisler ile kendilerine bağlı avukatlara ait hukuk bürolarında eleman yetiştirdiği de belirlendi.