Dolandırılan Kişi Adına Çekilen Krediyi Ödemek Zorunda mı? Mahkeme’den Kritik Karar

Antalya'da Dudu Çingil’i gözüne kestiren dolandırıcılar, kendilerini banka görevlisi gibi tanıtıp kredi kartı aidatını hesaba yatıracaklarını söyleyerek Çingil’in bilgilerini topladı.

Çingil’den ikinci bir IBAN numarası isteyerek başka bir banka hesabı da öğrenen dolandırıcılar, iki bankadan da kredi çekti. Çingil, telefon görüşmesinin sonunda, bir diğer bankadan gelen ikazla dolandırıldığını fark etti.

“IBAN NUMARASI İSTEDİLER”

Dolandırıldığını fark eden genç kadın, şikayetçi oldu. Çingil, yaşadıklarını şöyle anlattı: 0850’li numaradan arandım, kredi kartı aidatını ödeyeceklerini söylediler ve IBAN numaramı istediler. Hesabıma para yatırıp, sonra başka bir bankadan IBAN numarası istediler. O anda farkına varmadan bilgilerim alındı ve adım üzerine kredi çekildi. 20 dakika süren telefon görüşmesinin sonunda, bankadan gelen uyarı ile dolandırıldığımı öğrendim.

GENÇ KADIN ADINA KREDİ ÇEKTİLER

Antalya 2. Tüketici Mahkemesi Çingil, kredi başvurularını kendisinin yapmadığını, dolandırıcıların onu oyalayarak kişisel bilgilerini aldıklarını ve buna dayanarak kredi çektiklerini belirtti.

PARA GERİ ÖDENECEK

Mahkeme, Çingil'in herhangi bir suç işlememiş ve dolandırıcılar tarafından mağdur edilmiş olduğuna karar verdi. 9 bin 400 TL’lik kredi taksiti için mahkeme, Dudu Çingil’in borçlu olmadığına hükmederken, bu ödemeyi bankadan alıp, Çingil’e geri ödenmesine karar verdi.

Mahkeme kararı, Çingil’in başkalarının hileli eylemleri sonucu oluşan borçlardan sorumlu tutulamayacağını vurguladı.

Kaynak: DHA