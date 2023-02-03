Dolandırıcıların yeni yöntemi ortaya çıktı: Sakın bu tuzağa düşmeyin!

Tuzağa düşen vatandaşlardan Züleyha İ. “Yalova’da güzellik merkezi işletiyorum. Bir süredir dükkânıma gelen bir kişi, telefonda yüksek sesle konuşarak ne kadar çok para kazandığından bahsediyordu. Böylelikle hem benim hem de müşterilerimin dikkatini çekmeyi başardı. Kendisiyle konuştuk, bir sistemden bahsetti. Online ticaret sitelerindeki ürünlere yapılan yorum başına para verildiğini belirtti. Üyelik için ise belli bir ücret ödememiz gerektiğini aktardı. Ayrıca üye yaptığımız kişilerden de para kazanacağımız söyledi.