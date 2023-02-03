Dolandırıcıların yeni yöntemi ortaya çıktı: Sakın bu tuzağa düşmeyin!
E-Ticaret sitelerine yorum yazarak yüksek kazanç sağlayacaklarını söyleyen ‘7sMall’ sistemi kurucuları, büyük vurgun yaptı. Sistem çökünce mağdurlar mahkemeye koştu.
Yeni bir “saadet zinciri” yöntemi daha ortaya çıktı. Kalabalık ortamları seçen sahtekârlar ‘yüksek kâr vaadiyle’ birçok kişiyi dolandırdı.
Türkiye Gazetesinin haberine göre, Kuaför, güzellik merkezleri, hastane gibi yerlerde görüntülü konuşma yapan şüpheliler “Bu ay 40 bin lira kazandık. En kısa yoldan, en hızlı para bu sistemle kazanılıyor” gibi cümlelerle dikkat çekip birçok kişiyi ağına düşürdü.
Çete üyeleri “Online alışveriş sitelerindeki ürünlere olumlu yorum yapıp para kazanacaksınız” vaadiyle dolandırdı. Zincire girenler, sisteme yatırdıkları paraları bir daha geri alamadı.
Tuzağa düşen vatandaşlardan Züleyha İ. “Yalova’da güzellik merkezi işletiyorum. Bir süredir dükkânıma gelen bir kişi, telefonda yüksek sesle konuşarak ne kadar çok para kazandığından bahsediyordu. Böylelikle hem benim hem de müşterilerimin dikkatini çekmeyi başardı. Kendisiyle konuştuk, bir sistemden bahsetti. Online ticaret sitelerindeki ürünlere yapılan yorum başına para verildiğini belirtti. Üyelik için ise belli bir ücret ödememiz gerektiğini aktardı. Ayrıca üye yaptığımız kişilerden de para kazanacağımız söyledi.