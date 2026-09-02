Dolandırıcıların Yeni Oyunu Ortaya Çıktı! FETÖ Deyip 2 Milyonluk Vurgun Yaptılar

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Edinilen bilgilere göre, S.Y. isimli vatandaş, telefonla kendisini arayarak polis ve savcı olduklarını söyleyen şahısların yönlendirmesiyle ikametindeki yaklaşık 2 milyon TL değerindeki ziynet eşyalarını şüphelilere teslim etti.

3 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından çalışma başlatan Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları saha araştırmaları sonucunda şüphelilerin 16 suç kaydı olan S.A.S., 4 suç kaydı olan O.A. ve bir suç kaydı bulunan O.K.Ö. olduğu tespit etti.

BAŞKA BİR MAĞDURUN ZİYNET EŞYALARI DA BULUNDU

Şüphelilerden S.A.S. ve O.A.’nın Denizli’de bulunduğunun belirlenmesi üzerine ekipler ortak çalışma başlattı. Düzenlenen operasyon çerçevesinde S.A.S., araç içerisinde başka bir mağdura ait yaklaşık 500 bin TL değerindeki ziynet eşyasıyla birlikte yakalandı. Ele geçirilen ziynet eşyaları eksiksiz şekilde sahibine teslim edildi.

3 AYRI SUÇ AYDINLATILDI, BİR SUÇ GİRİŞİMİ ENGELLENDİ

Ekipler ayrıca O.A.’nın Denizli’de yeni bir dolandırıcılık olayı gerçekleştirmek üzere olduğunu belirledi. Yapılan müdahaleyle olay henüz gerçekleşmeden engellendi.

Şüphelilerden S.A.S. Denizli’de gözaltına alınırken, O.K.Ö. ise Konya’da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak Afyonkarahisar’a getirildi. Firari durumdaki O.A.’nın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Polis ekiplerinin yürüttüğü saha ve istihbari çalışmalar neticesinde 3 suç aydınlatılırken, 1 suçun da meydana gelmeden engellendiği belirtildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA