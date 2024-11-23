Dolandırıcıların Oyununa Gelmeyin... Bu Mesajlara Dikkat! Bakanlık Devreye Girdi, Vatandaşları Uyardı

BU MESAJLARA DİKKAT!

"Ticaret Bakanlığımızca, yurt dışından hızlı kargo ya da posta yoluyla ülkemize gelen gönderilerin, son zamanlarda dolandırıcılık faaliyetlerine konu edildiği tespit edilmiştir. Dolandırıcılarca; e-posta, telefon araması, mesaj ve diğer haberleşme araçları kullanılarak 'Gümrükte gönderiniz var', 'Gönderiniz gümrükte takıldı', 'Gönderinizin içeriğinde yasa dışı madde tespit edildiğinden hakkınızda yasal işlem yapılacaktır', 'Kargonuz teslim edilemediğinden teslimi için ek ücret ödenmesi gerekmektedir' gibi ifadeler kullanılarak, yapılan sahte ve aldatıcı bildirimlerle vatandaşlarımıza hesap numaraları ya da web sitesi linkleri gönderilmekte ve para yatırmaları talep edilebilmektedir.

Bu nedenle, vatandaşlarımıza gelen bu tarz bildirimlere ait bilgilerin teyit edilmesi hayati önem taşımaktadır. Posta ve hızlı kargo işlemlerinde, Ticaret Bakanlığımız birimleri ile Ticaret Bakanlığımız gümrük idareleri vatandaşlara e-posta, telefon araması ya da mesaj yoluyla bir bildirimde bulunmamakta, herhangi bir hesap numarası ya da web sitesi linki yoluyla ödeme talep etmemektedir."