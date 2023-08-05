Doktoru duyurdu: Siroza yakalanan Ufuk Özkan'ın durumunda yeni gelişme
Bir süre önce siroza yakalandığını duyuran Ufuk Özkan, organ nakline ihtiyaç duymadan taburcu oldu.
Kısa bir süre önce siroza yakalandığını ve organ nakli olması gerektiğini açıklayan Ufuk Özkan, karaciğer nakli olmasına gerek kalmadığını söylemişti.
Özkan’dan iyi bir haber daha geldi. Organ nakline ihtiyacı kalmayan Özkan taburcu oldu.
Ufuk Özkan, hastanede 17 gün süren tedavi ardından zorlu süreci atlattığını duyurdu.
Ufuk Özkan'ın doktoru Onur Yaprak, "Değerli sanatçımız (artık dostum) Ufuk Özkan'ı 17 gün önce karaciğer yetmezliği bulgularıyla kliniğimize yatırmıştık. Süreç içinde karaciğer değerleri geriledi. Çok şükür nakillik bir durumu olmadı. Kendisini çok sevdiği mesleğine ve setlere devam edecek şekilde taburcu ettik. Bu süre zarfında arayan soran ve sevenleri onu hiç yalnız bırakmamıştı. Bundan sonraki günlerini sağlıkla geçirmesini diliyorum" açıklamasını yaptı.