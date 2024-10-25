Doktor, Polis, Jandarma... Hepsi İşin İçinde! Şoke Eden Kumpas

Hatay İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alkolmetre testinde alkollü olduğu tespit edilip ceza uygulanan sürücüler yerine İskenderun Devlet Hastanesi'nde kan vererek negatif sonuç çıkmasına neden olan şahıslara yönelik 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' soruşturması başlattı.

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; aralarında doktor, hemşire, avukat, emniyet ve jandarma mensuplarının da bulunduğu 20 şüpheli yakalandı. Adreslerinde arama yapılan şüpheliler işlemleri sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hatay Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Alkollü yakalanan araç sürücülerinin mahkemeye itiraz amaçlı olarak hastaneye verdikleri etanol kan örneklerinin farklı kişiler tarafından verildiği Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporlarda tespit edilmiştir. Bu kapsamda toplamda 20 şahıs yapılan operasyonda yakalanmış, sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA