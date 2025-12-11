Doğum İzni Değişiyor, Detaylar Belli Oldu: Yeni Düzenleme Yolda

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aile ve çocuğa yönelik yasal düzenlemede sona gelindi. Yapılan çalışmalar sonucunda doğum izninin artırılmasına ilişkin detaylar netleşti. AK Parti Grubu toplantısında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katılım gösterdi.

Habertürk’ten Buse Gençtürk’ün haberine göre, mevcut 16 haftalık ücretli doğum izni süresi, yeni düzenlemeyle 24 haftaya çıkarılacak. Böylece annelerin bebekleriyle daha uzun süre vakit geçirmesi ve iş yaşamına sağlıklı bir dönüş yapabilmesi hedefleniyor.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖRÜ KAPSAYACAK

Düzenleme, hem kamu hem de özel sektördeki çalışanları kapsayacak. Bebeklerin 6 aylık dönemde ek gıdaya başlamasıyla birlikte annelerin iş hayatına dönüşü kolaylaştırılacak.

MEVCUT DOĞUM İZNİNDEKİ ANNELER DE YARARLANACAK

Yeni düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte doğum izninde olan anneler de geçici bir madde ile düzenlemeden yararlanabilecek. Böylece hiçbir çalışan, hak kaybı yaşamayacak.

DOĞUM ÖNCESİ ÇALIŞMA HAKKI

Anneler, doktor raporuna gerek kalmadan doğum öncesindeki son 2 haftaya kadar isteğe bağlı olarak çalışabilecek. Ayrıca, doğum izninden döndükten sonra ya da hamilelik sürecinde kadınların mobbinge uğramaması için özel önlemler alınması planlanıyor.

BABALAR İÇİN DOĞUM İZNİ ARTIYOR

Özel sektörde çalışan babaların doğum izni süresi, memur babalar ile eşitlenerek 10 güne çıkarılacak. Bu değişiklik, babaların da bebekleriyle daha fazla vakit geçirmesini sağlayacak.

Kaynak: Habertürk