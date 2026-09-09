Doğum Gününden Bir Gün Sonra Irmakta Can Verdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için Berdan Irmağı'na giren 17 yaşındaki Efe Akar akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Akar'ın, bir gün önce doğum gününü kutladığı öğrenildi.

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Doğum Gününden Bir Gün Sonra Irmakta Can Verdi
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Olay, öğle saatlerinde, Kemalpaşa Mahallesi'ndeki Berdan Irmağı'nda meydana geldi. Serinlemek için ırmağa girdiği belirtilen Efe Akar, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, arama kurtarma ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı aramada Akar'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Efe Akar’ın acı haberini alan yakınları, nehir kenarına gelip gözyaşı döktü. Akar'ın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. Bu arada Efe Akar'ın, dün doğum günü olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

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