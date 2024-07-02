Doğum günü kutlamasında bıçaklı kavga! 2 yaralı

Çorum’da bir parkta doğum günü kutlaması sırasında bıçaklı kavga çıktı. 2 kişi yaralandı.

Doğum günü kutlamasında bıçaklı kavga! 2 yaralı

Çorum’da bir parkta doğum günü kutlaması esnasında çıkan kavgada arkadaşını bıçakla yaralayan kişi, aynı bıçakla kendisini de yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Kent Park'ta bir arkadaşlarının doğum günü için bir araya gelen Hakan Y. (21) ile Eren H. (22) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Eren H, yanında bulunan bıçakla Hakan Y'yi yaraladı.

Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Hakan Y, arkadaşları tarafından kentte bulunan bir özel hastaneye götürüldü.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralı genç acil ameliyata alındı.

Kavga sırasında kendi bıçağı ile elinden yaralanan Eren H. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Ameliyat sonrası yoğun bakımda alınan Hakan Y'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Kavga Çorum
Caddeden karşıya geçen yayalara motosiklet çarptı: 1’i ağır 3 yaralı Motosiklet yayalara çarptı: 1’i ağır 3 yaralı
Aile dizisi apar topar final yapmıştı. Show TV’den Aile'nin yerine yeni dizi Aile dizisi apar topar final yapmıştı. Show TV’den Aile'nin yerine yeni dizi
Avrupa'da transfer yarışı kızıştı: En pahalı 10 transfer belli oldu En pahalı 10 transfer belli oldu
İnci Taneleri dizisinin yerine Kanal D'den yeni dizi... Başrole flaş isim İnci Taneleri dizisinin yerine Kanal D'den yeni dizi... Başrole flaş isim
ÇOK OKUNANLAR
Kabinede önemli değişiklik: Yeni Sağlık Bakanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı belli oldu Kabinede önemli değişiklik: Yeni bakanlar belli oldu
Kabinede yeni görevlendirme: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerine Erdoğan'ın hemşehrisi atandı Fahrettin Koca'nın yerine Erdoğan'ın hemşehrisi atandı
Kulis: Kabinedeki değişikliğin perde arkası Kabinedeki değişikliğin perde arkası
İnci Taneleri dizisinin yerine Kanal D'den yeni dizi... Başrole flaş isim İnci Taneleri dizisinin yerine Kanal D'den yeni dizi... Başrole flaş isim
Yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan ilk açıklama Yeni Sağlık Bakanı'ndan ilk açıklama