Doğum borçlanmasına başvurmak isteyenler dikkat: Tarih verildi, zam geliyor!

Doğum borçlanmasına bir zam daha geleceği ve erken davranılmazsa zamlı fiyattan borçlanılacağı ifade edildi.

Doğum borçlanmasına başvurmak isteyenler dikkat: Tarih verildi, zam geliyor! - Resim: 1

Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, doğum nedeniyle iş hayatından uzaklaşan kadınlara tanınan doğum borçlanması hakkı ve doğum borçlanması hesaplama yöntemleri hakkında şu bilgileri verdi:

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Doğum borçlanmasına başvurmak isteyenler dikkat: Tarih verildi, zam geliyor! - Resim: 2

DOĞUM BORÇLANMASI NEDİR?

“Bir kadının doğum yaptığı tarihten ileri, iki sene, yani 720 gün boyunca çalışmadığı süreleri parasıyla satın alabiliyor. 720 çarpı 3 yapabiliyoruz. Yani 3 çocuğa kadar satın almanız mümkün. Bu da 6 sene erken emekli olma imkânı sağlıyor. EYT’de çok işe yaradı ve birçok kadın erken emekli oldu.

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Doğum borçlanmasına başvurmak isteyenler dikkat: Tarih verildi, zam geliyor! - Resim: 3

HANGİ DOĞUMLARI BORÇLANABİLİRİM?

İlk sigortalı olduğunuz tarihten sonra doğum yapmanız gerekiyor. 5 gün bile sigortanız varsa ve daha sonra doğum yaptıysanız bunu borçlanabilirsiniz. İlk işe girdiğiniz tarihten önceki doğumları borçlanamazsınız. Ancak ilk işe giriş tarihinden sonra çalışmıyor olsanız bile borçlanabilirsiniz.

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Doğum borçlanmasına başvurmak isteyenler dikkat: Tarih verildi, zam geliyor! - Resim: 4

STAJ SİGORTALI KADINLAR DA BORÇLANABİLİR

Staj sigortası ile ilk sigortalı olma tarihi arasında doğum yapan kadınlar, şartlar oluşur ise borçlanabilir.

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Doğum borçlanmasına başvurmak isteyenler dikkat: Tarih verildi, zam geliyor! - Resim: 5

BÖLÜK PÖRÇÜK BORÇLANABİLİRSİNİZ

Doğum borçlanmasında 720 gün şartı yok. Bölük pörçük de borçlanabilirsiniz.

Şu anda günlük 143,09 TL’den borçlanabiliyorsunuz.

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Doğum borçlanmasına başvurmak isteyenler dikkat: Tarih verildi, zam geliyor! - Resim: 6

ARALIK BİTMEDEN BAŞVURUN

Ancak Kasım – Aralık aylarından sonra zam gelecek. Her 6 ayda bir asgari ücrete zam gelmesi demek borçlanmalara da zam gelmesi demek. Bu yüzden doğum borçlanması yapacaksanız aralık ayı sonuna kadar başvurularınızı yapmanız gerekiyor.”

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Doğum borçlanmasına başvurmak isteyenler dikkat: Tarih verildi, zam geliyor! - Resim: 7

Melis Elmen, ‘doğum borçlanmaların getirisi, götürüsü ve maaşa katkısı ne olacak?’ konularında sosyal güvenlik uzmanlarından profesyonel destek alınması tavsiyesinde bulundu.

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Doğum borçlanmasına başvurmak isteyenler dikkat: Tarih verildi, zam geliyor! - Resim: 8
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