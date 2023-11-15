Doğum borçlanmasına başvurmak isteyenler dikkat: Tarih verildi, zam geliyor!

DOĞUM BORÇLANMASI NEDİR?

“Bir kadının doğum yaptığı tarihten ileri, iki sene, yani 720 gün boyunca çalışmadığı süreleri parasıyla satın alabiliyor. 720 çarpı 3 yapabiliyoruz. Yani 3 çocuğa kadar satın almanız mümkün. Bu da 6 sene erken emekli olma imkânı sağlıyor. EYT’de çok işe yaradı ve birçok kadın erken emekli oldu.