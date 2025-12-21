Doğu Ekspresi Yola Çıkıyor! Masalcı Yolculuk İçin Geri Sayım Başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi’nin 2025–2026 kış sezonu seferlerine 22 Aralık’ta başlayacağını duyurdu. Uraloğlu, trenin bu sezon 60 seferle 10 bin 800 yolcuyu ağırlayacağını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi’nin 2025-2026 kış dönemine ilişkin planlamalarını paylaştı. 2019’dan bu yana yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çeken trenin, bu sezon da Türkiye’nin kültürel ve doğal zenginliklerini raylar üzerinde tanıtmaya devam edeceğini vurguladı.

SEFER TAKVİMİ BELLİ OLDU

Bakan Uraloğlu, trenin yeni sezon başlangıç ve bitiş tarihlerini açıklayarak, “Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025-2026 kış sezonu seferleri yarın başlayacak, 1 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek” dedi.

TOPLAM 60 SEFER, BİNLERCE YOLCU

Sefer programına dair ayrıntıları da paylaşan Uraloğlu, “Trenimiz Ankara–Kars hattında 22 Aralık 2025-27 Şubat 2026 tarihleri arasında pazartesi, çarşamba ve cuma, Kars–Ankara yönünde ise 1 Mart 2026’ya kadar çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere toplam 60 sefer yapacak, 10 bin 800 yolcuya eşsiz bir deneyim sunacak” bilgisini verdi.

KÜLTÜR VE MANZARA DOLU DURAKLAR

Turistik Doğu Ekspresi’nin sadece bir ulaşım aracı olmadığını belirten Bakan Uraloğlu, trenin güzergâh boyunca şehirlerin kültürel dokusunu tanıma imkânı sunduğunu ifade etti. Uraloğlu, “Ankara–Kars yönünde Erzincan’da 2 saat 30 dakika, Erzurum’da 4 saat, dönüşte ise İliç’te 3 saat, Divriği’de 2 saat 30 dakika ve Sivas’ta 3 saat duruş yapılacak. Bin 360 kilometrelik güzergâhta duruşlar dahil yaklaşık 33 saat süren yolculukta, karla kaplı dağlar, vadiler ve tarihi yapılar kartpostal tadında manzaralar sunacak” sözleriyle yolculuğun detaylarını aktardı.

Trenin teknik özelliklerine de değinen Uraloğlu, her biri 10 kompartımandan oluşan 8 yataklı vagon ile bir yemek vagonunun bulunduğunu, toplam 160 yolcu kapasitesine sahip olduğunu belirtti. Yataklı kompartımanlarda iki kişinin konaklayabildiğini de ekledi.

TÜRKİYE’NİN ÖNE ÇIKAN TURİZM MARKALARINDAN

Turistik Doğu Ekspresi’nin özellikle gençler ve doğa severler tarafından yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Bakan Uraloğlu, “Trenimiz, 2019’dan bu yana 81 binin üzerinde yolcuyu misafir ederek Türkiye’nin en özel turizm markalarından biri haline gelmiştir” diyerek trenin ulaştığı başarıya dikkat çekti.

