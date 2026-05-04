Doğu Akdeniz’de 7 Üzeri Deprem Kapıda mı? Uzman İsimden Net Yanıt

Jeofizik uzmanı Semir Över, Doğu Akdeniz’de 'her an 7 ve üzeri deprem' iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Över, bölgede beklenen depremin Karataş-Osmaniye fayı üzerinde ve yaklaşık 6-6.6 büyüklüğünde olabileceğini belirtti.

İskenderun Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semir Över, son günlerde sosyal medyada yayılan "Doğu Akdeniz’de her an 7 ve üzeri büyüklüğünde deprem olacak" iddialarının bilimsel temele dayanmadığını söyledi.

'BİLİMLE ÖRTÜŞMÜYOR'

Över, bölgeye ilişkin farklı fay modellerin bulunduğunu, ancak 7 ve üzeri deprem beklentisi söyleminin doğru olmadığını belirtti. 6 Şubat 2023’te meydana gelen büyük depremin Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde gerçekleştiğini hatırlatarak, bazı sosyal medya iddialarının bu bilimsel çerçeveyle örtüşmediğini ifade etti.

EN FAZLA KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM BEKLENİYOR?

Bölgede dikkat edilmesi gereken ana yapının Karataş-Osmaniye fay hattı olduğunu söyleyen Över, bu fayın uzun süredir büyük bir deprem üretmediğini ve burada bir gerilme birikimi olabileceğini dile getirdi.

Över, bu fay üzerinde meydana gelebilecek olası bir depremin büyüklüğünün yaklaşık 6 ile 6.6 arasında olabileceğini belirtti. Bu seviyedeki bir depremin çevrede hissedilir sarsıntılara yol açabileceğini, ancak yıkıcılığın doğrudan yapı kalitesiyle ilişkili olduğunu vurguladı.

Kaynak: DHA

Deprem Doğu Akdeniz
