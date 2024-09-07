Doğalgaz Sayacında Bu İşaret Olanlar Dikkat! 3 Ay İçerisinde Değiştirmeyene 10 Bin TL Ceza

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, geçtiğimiz yıl Ölçüler ve Ayarlar Kanunu'nda yaptığı değişikliğin ardından doğalgaz sayaçlarının değişimi için son tarihleri açıklamıştı. 1 Ocak 2014 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında üretilen doğalgaz sayaçlarında değişim işlemini yapmayanlar için 2025 yılı itibarıyla 10 bin liraya varan para cezası uygulanacak.

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Doğalgaz Sayacında Bu İşaret Olanlar Dikkat! 3 Ay İçerisinde Değiştirmeyene 10 Bin TL Ceza - Resim: 1

Ocak ayında Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile Türkiye'nin 81 ilinde geçerli olacak şekilde doğalgaz sayaçlarında kapsamlı bir değişikliğe gidilmişti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hayata geçirdiği yeni düzenlemede 1 Ocak 2014 ile 31 Aralık 2019 arasında piyasaya arz edilen veya son muayenesi bu tarihler arasında yapılmış olan gaz sayaçları için son kullanım tarihleri belirlendi.

3 AY İÇERİSİNDE BİLDİRİLMESİ ZORUNLU

Doğalgaz sayacı 2014-2019 arasında üretilen kullanıcılar, yıl sonuna kadar yaşadıkları şehirde bulunan Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne durumu iletmek zorunda. Bildirimin ardından oluşturulacak takvimde 2025 yılının son gününe kadar bu sayaçlar sökülerek, yerine geçerli muayenesi olan bir sayaç takılacak.

Söz konusu uygulamanın ardından doğalgaz sayaçlarının üretim tarihlerini nasıl öğrenebileceğini merak eden vatandaşlar için detaylar şu şekilde...


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