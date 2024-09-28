Doğal Gaz Operatörü, Apartmanda Ceset Buldu
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğal gaz sayaçlarını okumak için apartmana giren operatör, 2. katta hareketsiz yatan bir adam buldu. İhbar üzerine gelen ekipler, iki çocuk babası Ayhan Ata'nın (54) hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi 12. Akın Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doğal gaz sayaçlarını okumak ve fatura kesmek için binaya giren operatör, 2. kata çıktığı esnada kanlar içinde yerde yatan bir kişiyi gördü.
Görevlinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Apartmana giren sağlık ekipleri, 2 çocuk babası tekstil işçisi Ayhan Ata’nın (54) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İki gündür kendisinden haber alınamadığı öğrenilen adamın, merdivenden düşmüş olabileceği değerlendiriliyor.
Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.
Kaynak: İHA
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