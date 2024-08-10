Doğal Gaz Çalışması Yapılırken Öyle Bir Şey Bulundu ki...

Erzurum'da yapılan doğal gaz çalışması sırasında patlamamış top mermisi bulundu. Top mermisi, güvenlik tedbirleri eşliğinde teslim alındı.

Doğal Gaz Çalışması Yapılırken Öyle Bir Şey Bulundu ki...

Erzurum'da doğal gaz çalışması sırasında, Osmanlı-Rus Savaşı döneminden kaldığı değerlendirilen patlamamış top mermisi bulundu.

Merkez Aziziye ilçesi Ömertepe Mahallesi'nde doğal gaz çalışması yapan ekipler, yerde bir top mermisi olduğunu fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, patlamamış top mermisini güvenlik tedbiri alarak teslim aldı.

Kriminal incelemesinde üzerinde harf ve rakam grubuna rastlanmayan top mermisinin Osmanlı-Rus Savaşı'ndan kaldığı değerlendiriliyor. Yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin edilen top mermisi, işlemleri tamamlandıktan sonra polislerce imha edilecek.

Kaynak: AA

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