Doğal Ağrı Kesici Görevi Görüyor: Yiyenin Baş Ağrısını Bıçak Gibi Kesiyor
Yapılan araştırmalar, beslenme alışkanlıklarının baş ağrısı sıklığını ve şiddetini etkileyebileceğini gösteriyor. Bu besinler, doğal ağrı kesici özelliği taşıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Baş ağrılarından muzdarip milyonlarca kişi için doğal çözümler umut ışığı olabilir. Yapılan araştırmalar, beslenme alışkanlıklarının baş ağrısı sıklığını ve şiddetini etkileyebileceğini gösteriyor. Özellikle uskumru, brokoli, ıspanak gibi besinler, içerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde baş ağrılarını azaltmaya yardımcı olabilir.
Uzmanlara göre, magnezyum, B vitamini ve omega-3 yağ asitleri gibi besin öğeleri, baş ağrılarının tedavisinde önemli bir rol oynuyor. Badem, bitter çikolata, yoğurt ve avokado gibi besinler bu besin öğeleri açısından zengindir. Ayrıca, bol su tüketimi ve düzenli egzersiz de baş ağrılarını önlemeye yardımcı olabilir.
USKUMRU VE BROKOLİ
Araştırmalar, yağ asitleri açısından zengin olan uskumrunun migren ve baş ağrısının azaltabileceğini göstermektedir. Öte yandan, özellikle regl dönemi migreni yaşayan kadınlar için brokoli gibi turpgillerin tüketimi esastır.
ISPANAK, SÜT, SUSAM VE YOĞURT
B vitamini folat içeriğiyle bilinen ıspanak, baş ağrılarını hafifletme konusunda katkı sağlar. Kadınlar üzerinde yapılan araştırmalar, yetersiz beslenmelerin migrenini tetikleyebileceğini ortaya koydu. Yüksek miktarda B2 vitamini içeren süt de baş ağrısına iyi gelirken, E vitamini yönünden susam, menstrüasyonun tetiklediği ağrılar için etkili bir zengin besindir. Yoğurt, yüksek riboflavin (B2 vitamini) içeriği ile migren ataklarını destek verir
MUZ VE ZENCEFİL
Muz, magnezyum oranı sayesinde migren tedavisinde kullanılır. Ayrıca hidrasyon desteği dağıtımı gibi enerji verici özellikler taşır. Zencefil ise, baş ağrısının yanı sıra mide ağrılarının da azaltılması konusunda destek sağlar.