Doğal Ağrı Kesici Görevi Görüyor: Yiyenin Baş Ağrısını Bıçak Gibi Kesiyor

Yapılan araştırmalar, beslenme alışkanlıklarının baş ağrısı sıklığını ve şiddetini etkileyebileceğini gösteriyor. Bu besinler, doğal ağrı kesici özelliği taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Doğal Ağrı Kesici Görevi Görüyor: Yiyenin Baş Ağrısını Bıçak Gibi Kesiyor - Resim: 1

Baş ağrılarından muzdarip milyonlarca kişi için doğal çözümler umut ışığı olabilir. Yapılan araştırmalar, beslenme alışkanlıklarının baş ağrısı sıklığını ve şiddetini etkileyebileceğini gösteriyor. Özellikle uskumru, brokoli, ıspanak gibi besinler, içerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde baş ağrılarını azaltmaya yardımcı olabilir.

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Doğal Ağrı Kesici Görevi Görüyor: Yiyenin Baş Ağrısını Bıçak Gibi Kesiyor - Resim: 2

Uzmanlara göre, magnezyum, B vitamini ve omega-3 yağ asitleri gibi besin öğeleri, baş ağrılarının tedavisinde önemli bir rol oynuyor. Badem, bitter çikolata, yoğurt ve avokado gibi besinler bu besin öğeleri açısından zengindir. Ayrıca, bol su tüketimi ve düzenli egzersiz de baş ağrılarını önlemeye yardımcı olabilir.

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Doğal Ağrı Kesici Görevi Görüyor: Yiyenin Baş Ağrısını Bıçak Gibi Kesiyor - Resim: 3

USKUMRU VE BROKOLİ

Araştırmalar, yağ asitleri açısından zengin olan uskumrunun migren ve baş ağrısının azaltabileceğini göstermektedir. Öte yandan, özellikle regl dönemi migreni yaşayan kadınlar için brokoli gibi turpgillerin tüketimi esastır.

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Doğal Ağrı Kesici Görevi Görüyor: Yiyenin Baş Ağrısını Bıçak Gibi Kesiyor - Resim: 4

ISPANAK, SÜT, SUSAM VE YOĞURT

B vitamini folat içeriğiyle bilinen ıspanak, baş ağrılarını hafifletme konusunda katkı sağlar. Kadınlar üzerinde yapılan araştırmalar, yetersiz beslenmelerin migrenini tetikleyebileceğini ortaya koydu. Yüksek miktarda B2 vitamini içeren süt de baş ağrısına iyi gelirken, E vitamini yönünden susam, menstrüasyonun tetiklediği ağrılar için etkili bir zengin besindir. Yoğurt, yüksek riboflavin (B2 vitamini) içeriği ile migren ataklarını destek verir

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Doğal Ağrı Kesici Görevi Görüyor: Yiyenin Baş Ağrısını Bıçak Gibi Kesiyor - Resim: 5

MUZ VE ZENCEFİL

Muz, magnezyum oranı sayesinde migren tedavisinde kullanılır. Ayrıca hidrasyon desteği dağıtımı gibi enerji verici özellikler taşır. Zencefil ise, baş ağrısının yanı sıra mide ağrılarının da azaltılması konusunda destek sağlar.

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