Doğal Ağrı Kesici Görevi Görüyor: Yiyenin Baş Ağrısını Bıçak Gibi Kesiyor

Uzmanlara göre, magnezyum, B vitamini ve omega-3 yağ asitleri gibi besin öğeleri, baş ağrılarının tedavisinde önemli bir rol oynuyor. Badem, bitter çikolata, yoğurt ve avokado gibi besinler bu besin öğeleri açısından zengindir. Ayrıca, bol su tüketimi ve düzenli egzersiz de baş ağrılarını önlemeye yardımcı olabilir.