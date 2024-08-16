Doğada Kendiliğinden Yetişiyor, Köylülere Geçim Kapısı Oluyor! Sadece Eldivenle Toplanabiliyor

Doğal yollarla kendi kendiliğinden yetişen Karamuk bitkisi, yaz aylarında birçok insana geçim kaynağı oluyor. Oldukça dikenli bir yapıya sahip olan bitki, bu özellikleri nedeniyle ancak eldiven ile toplanabilmekte. Tek bir ağacın tamamen hasat edilmesi ise 8 saatten uzun sürüyor.

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Doğada Kendiliğinden Yetişiyor, Köylülere Geçim Kapısı Oluyor! Sadece Eldivenle Toplanabiliyor - Resim: 1

Sağlığa faydaları saymakla bitmeyen karamuk bitkisi, özellikle bağışıklık sistemi üzerinde oluşturduğu güçlendirici etkiler ile yaz mevsiminin değişmez bitkileri arasında yer alıyor.

Doğada kendiliğinden yetişen ve köylüler tarafından toplanarak bölgedeki insanlar için geçim kaynağı olan bitki, dikenli yapısı nedeniyle güçlüklere yol açabiliyor.

BİR AĞACI TOPLAMAK 8 SAAT SÜRÜYOR

Tek bir ağacın meyvelerini toplamak normal koşullarda 8 saatten uzun sürebiliyor. Toplanan meyveler, yaş ya da kuru olarak satılırken, aynı zamanda vişne hoşafı, üzüm hoşafı gibi içeceklerde ya da tatlılarda da kullanılabilmekte. Genellikle meyve ve kökleri kullanılan bu bitkinin, dikenleri ve yaprakları da şifa kaynağı olarak kabul edilir. Doğada kendiliğinden yetişen karamuk, mayhoş ve ekşimsi tadıyla kaynatılarak tüketilir ve vücutta antikor üretimini destekleyerek çeşitli sağlık sorunlarına iyi gelir.

İşte karamuk bitkisinin sağlığa faydaları...

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