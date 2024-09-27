Doğada Kendiliğinden Yetişiyor: Köylüler Eldivenle 8 Saatte Topluyor Dikeni Bile Yeniyor

Doğada kendiliğinden yetişen ve şifalı özellikleriyle bilinen karamuk bitkisi, özellikle yaz aylarında köylüler tarafından büyük bir özenle toplanıyor. Dikenli yapısı nedeniyle bu bitkiyi toplamak oldukça zahmetli bir süreç gerektiriyor. Köylüler, karamuk meyvelerini toplarken ellerini korumak için eldiven kullanıyor ve bir ağacın meyvelerini toplamak neredeyse 8 saat sürebiliyor.

Karamuk, hem taze hem de kurutulmuş olarak satılabilir ve genellikle vişne hoşafı veya üzüm hoşafına benzer içeceklerde, tatlılarda kullanılır. Hafif ekşi ve tatlı bir lezzeti olan bu meyve, aynı zamanda sağlık açısından birçok fayda sunuyor.

DİKENLERİ BİLE ŞİFA DEPOSU

Karamuk bitkisi sadece meyveleriyle değil, kökleri, dikenleri ve yapraklarıyla da dikkat çekiyor. Kaynatılarak tüketilen meyve, vücutta antikor üretimini destekleyerek bağışıklık sistemini güçlendirdiği düşünülüyor. Doğal bir antibiyotik olarak görülen bu bitki, sağlık açısından pek çok yararıyla biliniyor.