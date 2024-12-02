Ali Koyuncu 86 Günün Ardından Tahliye Edildi

Artvinde Hopa-Borçka arasındaki Cankurtaran mevkiinde yapılması planlanan orman parkı projesine karşı çıkan ve bu sebeple silahlı saldırıya uğrayan Reşit Kibar’ın hayatını kaybetmesine sebep olan olayda sağ kurtulan Artvin Halkevi yöneticisi Dursun Ali Koyuncu 7 Eylül'de "Kamu görevlisine hakaret" ve "Kamu görevlisine mukavemet" suçlamaları ile tutuklandı. Hopa 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme heyeti 86 günlük tutukluluğun ardından Koyuncu hakkında tahliye kararı verdi.

Mahkeme heyeti, Dursun Ali Koyuncu’nun sabit ikametgahının bulunması, delillerin toplanmış olması ve tutukluluk süresini göz önüne alarak Koyuncu'nun, tutuksuz yargılanmasına hükmetti. Adli kontrol tedbirleri uygulanan Koyuncu'ya yurtdışına çıkış yasağı getirildi. Bir sonraki duruşma 28 Ocak 2025'te görülecek.