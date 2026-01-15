DMM’den 'TOKİ' Uyarısı: Sosyal Konut Başvuruları Bitti, Sahte Linklere Dikkat

DMM'den '500 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvurular 19 Aralık 2025’te tamamlanmıştır. Bu konuda devam eden bir başvuru süreci yoktur. Başvuruların e-Devlet üzerinden sürdüğü izlenimi verilerek sahte bağlantılarla gönderilen mesajlar açık bir dolandırıcılık girişimidir" açıklamasını yaptı.

Son Güncelleme:
DMM’den 'TOKİ' Uyarısı: Sosyal Konut Başvuruları Bitti, Sahte Linklere Dikkat
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen '500 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvurular 19 Aralık 2025’te tamamlanmıştır. Bu konuda devam eden bir başvuru süreci yoktur. Başvuruların e-Devlet üzerinden sürdüğü izlenimi verilerek sahte bağlantılarla gönderilen mesajlar açık bir dolandırıcılık girişimidir. Kamuoyunun bu ve benzeri dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olması, sadece ilgili resmi makamlarca yapılan açıklama ve bilgilendirmeleri takip etmesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi: İşte Bu Hafta Kura Çekiminin Yapılacağı İller…TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi: İşte Bu Hafta Kura Çekiminin Yapılacağı İller…Güncel
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli... TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesinde Birçok İlin Kura Tarihi Belli Olduİstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli... TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesinde Birçok İlin Kura Tarihi Belli OlduGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
İletişim Başkanlığı
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Sosyal Medyada Suç Örgütü Propagandasına Operasyon: 325 Şüpheli Yakalandı Sosyal Medyada Suç Örgütü Propagandasına 325 Gözaltı
Uyuşturucu Soruşturmasında 15 İsmin Testi Pozitif Çıktı 15 İsmin Testi Pozitif Çıktı
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
ÇOK OKUNANLAR
İBB Soruşturmasında Gözaltına Alınan Eski Voleybolcu Derya Çayırgan Hakkında Flaş Gelişme Eski Voleybolcu Derya Çayırgan Hakkında Karar
Talep Patlaması Sonrası Devlet Harekete Geçti: Hileli Başvurana Hapis Cezası Gelecek Talep Patlaması Sonrası Devlet Harekete Geçti: Hileli Başvurana Hapis Cezası Gelecek
Kar Geri Geliyor! Günlerce Sürecek Soğuk Hava Dalgası Tüm Yurdu Saracak Kar Geri Geliyor! Günlerce Sürecek Soğuk Hava Dalgası Tüm Yurdu Saracak
Trafikte Bunları Yapan Sürücü Yandı: Yeni Trafik Yasası Geliyor! Cezalar Katlanıyor Yeni Trafik Yasası Geliyor! Cezalar Katlanıyor
TÜSİAD'da Bayrak Değişimi: Yeni Başkan Belli Oldu TÜSİAD'da Bayrak Değişimi