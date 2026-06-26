DMM'den 'Sokağa Çıkma Yasağı' Yalanlaması

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'da 2 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağı yönündeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

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DMM'den 'Sokağa Çıkma Yasağı' Yalanlaması
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'da 2 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağı yönündeki iddialara yanıt verdi. DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'da iki gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağı yönündeki iddialar doğru değildir. Ülkemizin başkenti Ankara’da 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında herhangi bir sokağa çıkma yasağı kararı bulunmamaktadır. Zirve öncesinde kamuoyunda panik ve belirsizlik oluşturmayı amaçlayan asılsız iddialara karşı gerekli tüm hukuki süreçler ayrıca yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın güncel ve doğru bilgiler için yalnızca ilgili resmi kurumların açıklamalarını takip etmesi önemle rica olunur."

Kaynak: Haber Merkezi

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