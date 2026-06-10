DMM'den 'Almanya Türkiye'ye Mülteci Gönderiyor' İddiasına Yalanlama

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Bazı basın yayın organlarında çıkan ve sosyal medyada yayılan "Almanya kaçak mültecileri Türkiye'ye gönderiyor" iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yalanlama geldi. DMM, Almanya’nın ülkede kaçak olarak bulunan Suriye, Afganistan, Pakistan gibi ülkelerin vatandaşlarını Türkiye’ye gönderdiği iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türkiye’nin, üçüncü ülke vatandaşlarını başka ülkelerden kabul etmesine yönelik bir uygulaması yoktur. Suç kaydı bulunan ya da yasal ikamet hakkı olmayan yabancıların Türkiye’ye iadesi hukuken mümkün değildir. Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması sadece Türk vatandaşları için uygulanmaktadır.

Dolayısıyla yabancı uyruklu kişilerin ülkemiz tarafından geri alınması söz konusu olmayıp, bu kişiler kendi ülkelerine gönderilmektedir. Algı ve provokasyon amaçlı içeriklerle kamuoyunu yanıltma amacı güdenler hakkında gerekli yasal süreçler başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın yalnızca ilgili resmî kurumların açıklamalarını dikkate alması önemle rica olunur."

Kaynak: Haber Merkezi