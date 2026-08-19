DMM Operasyonların Kırmızı Çizgisini Çizdi: 'Aidiyete Değil, İşlenen Suça ve Somut Delile Bakılır'
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, son dönemde düzenlenen operasyonlarda bazı dini ve sosyal yapıların sistematik olarak hedef alındığına yönelik iddiaları kesin bir dille yalanladı. Yapılan açıklamada, tüm adli süreçlerin yapıların kimliği üzerinden değil, somut suç delilleri ve hukuka aykırı fiiller çerçevesinde yürütüldüğü vurgulandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son günlerde sosyal medya mecralarında yayılan ve kamuoyunda tartışmalara yol açan iddialara ilişkin resmi bir açıklama yayımladı.
Bazı çevreler tarafından ortaya atılan, "Son dönemde gerçekleştirilen asayiş ve organize suç operasyonlarında birtakım sosyal ve dini yapıların sistematik ve kategorik biçimde hedef alındığı" yönündeki söylemlerin tamamen dezenformasyon ve manipülasyon amaçlı olduğu bildirildi.
'HİÇBİR OLUŞUMUN ADINA VEYA AİDİYETİNE BAKILMAZ'
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Tüm adli ve idari süreçler herhangi bir oluşumun adı, niteliği veya toplumsal aidiyeti üzerinden değil, somut olaylar, hukuka aykırı fiiller ve elde edilen deliller çerçevesinde, ilgili mevzuat doğrultusunda yetkili makamlar tarafından yürütülmektedir. Kamuoyunun yalnızca resmi açıklamaları dikkate alması, kasıtlı olarak paylaşılan manipülatif içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur."
Kaynak: AA