DMM, 'Gereksiz Platin Kullanımı' İddiasına Açıklık Getirdi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Diyarbakır'daki bir hastanede 'gereksiz platin kullanıldığı' iddiasına açıklık getirdi. Konunun 2024’te soruşturulduğu ve sorumlular hakkında yaptırım uygulandığı bildirildi.

Son Güncelleme:
DMM, 'Gereksiz Platin Kullanımı' İddiasına Açıklık Getirdi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Diyarbakır’da bir hastanede ihtiyaç olmadığı halde ameliyatla platin takıldığı' yönündeki paylaşımlara açıklık getirdi. Yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların yeni bir gelişmeymiş gibi dolaşıma sokulduğu ancak konunun 2024 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından resen incelemeye alındığı hatırlatıldı.

Yürütülen soruşturmalar kapsamında sorumlular hakkında gerekli idari ve disiplin yaptırımlarının uygulandığı, devlet memurluğundan çıkarma dahil cezaların verildiği aktarıldı. Açıklamada, tamamlanmış bir sürecin yeniden servis edilmesinin kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir manipülasyon olduğu vurgulandı.

1 ve 5 Kuruş Madeni Para Kaldırıldı mı? DMM'den Açıklama Geldi1 ve 5 Kuruş Madeni Para Kaldırıldı mı? DMM'den Açıklama GeldiEkonomi

'Epstein Paylaşımlarına Erişim Engeli' İddiasına DMM'den Yalanlama'Epstein Paylaşımlarına Erişim Engeli' İddiasına DMM'den YalanlamaGüncel

DMM 'Afrin' İddiasını Yalanladı, Zamanlamaya Dikkat ÇektiDMM 'Afrin' İddiasını Yalanladı, Zamanlamaya Dikkat ÇektiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
Son Güncelleme:
Bakan Bolat'tan Rusya Başbakan Yardımcısı Novak İle Kritik Temas Bakan Bolat'tan Rusya Başbakan Yardımcısı İle Kritik Temas
Kıyafeti Üzerinden Saldırıya Uğramıştı... Bakan Uraloğlu'ndan Ziyaret: 'Ellerine Fırsat Geçse...' Kıyafeti Üzerinden Saldırıya Uğramıştı... Bakan Uraloğlu'ndan Ziyaret: 'Ellerine Fırsat Geçse...'
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
SGK, Yapay Zekayla Tespit Etti: 650 Bin Emeklilik İptal, Maaşlar Faiziyle Geri Alınacak 650 Bin Emeklilik İptal, Maaşlar Faiziyle Geri Alınacak
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten 'Sahte Savcı' İçin Açıklama Bakan Gürlek'ten 'Sahte Savcı' İçin Açıklama
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
CHP'den Yazıhan Belediye Başkanı Göçer İçin İhraç Kararı CHP'den Yazıhan Belediye Başkanı Göçer İçin İhraç Kararı
Okul Bahçesinde Yürek Yakan Olay: Daha 11 Yaşındaydı... Tenefüste Acı Son Okul Bahçesinde Yürek Yakan Olay: Daha 11 Yaşındaydı... Tenefüste Acı Son
Kontağı Çevirmek Cesaret İster! Akaryakıta Büyük Zam Geliyor Kontağı Çevirmek Cesaret İster! Akaryakıta Büyük Zam Geliyor
İstanbul'un Göbeğinde Dehşet! Saldırıya Uğrayan Çocuğa Yardım Etmek İstedi, 6 Yerinden Bıçaklandı Saldırıya Uğrayan Çocuğa Yardım Etmek İstedi, 6 Yerinden Bıçaklandı
Otobüste Tehditler Savuran 'Sahte Savcı' Gözaltına Alındı: Savcılık Harekete Geçti Otobüste Tehditler Savuran 'Sahte Savcı' Gözaltına Alındı: Savcılık Harekete Geçti