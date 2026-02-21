DMM, 'Gereksiz Platin Kullanımı' İddiasına Açıklık Getirdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Diyarbakır’da bir hastanede ihtiyaç olmadığı halde ameliyatla platin takıldığı' yönündeki paylaşımlara açıklık getirdi. Yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların yeni bir gelişmeymiş gibi dolaşıma sokulduğu ancak konunun 2024 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından resen incelemeye alındığı hatırlatıldı.

Yürütülen soruşturmalar kapsamında sorumlular hakkında gerekli idari ve disiplin yaptırımlarının uygulandığı, devlet memurluğundan çıkarma dahil cezaların verildiği aktarıldı. Açıklamada, tamamlanmış bir sürecin yeniden servis edilmesinin kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir manipülasyon olduğu vurgulandı.

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Diyarbakır'da bir hastanede vatandaşlara ihtiyaç olmadığı halde ameliyatla platin takıldığına” dair paylaşımların çarpıtılarak yeni bir gelişmeymiş gibi dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir. Söz konusu hususlara ilişkin olarak 2024… pic.twitter.com/Hc54nYgUQg — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) February 21, 2026

