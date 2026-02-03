DMM 'Afrin' İddiasını Yalanladı, Zamanlamaya Dikkat Çekti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada dolaşıma sokulan ve Türkiye’nin Afrin’de 2 milyondan fazla zeytin ağacını kestiği yönündeki iddiaları yalanladı. DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu vurgulandı. Açıklamada, söz konusu paylaşımların uzun süredir terör örgütleri ve uzantıları tarafından Türkiye’yi hedef almak amacıyla yürütülen sistematik kara propaganda faaliyetlerinin yeni bir örneği olduğu ifade edildi.

'KASITLI ALGI GİRİŞİMİ'

Türkiye’nin bölgede yürüttüğü faaliyetlerin terörle mücadeleye, huzur, güven ve istikrarın sağlanmasına katkı sunduğu belirtilen açıklamada, Suriye’nin toprak bütünlüğünün güçlendiği ve terör unsurlarının etkisiz hale getirildiği bir süreçte bu tür iddiaların yeniden gündeme getirilmesinin kasıtlı bir algı girişimi olduğu kaydedildi.

Sosyal medya mecralarında dolaşıma sokulan, Türkiye’nin Afrin’de “2 milyondan fazla zeytin ağacını kestiği” yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır.



Bu içerikler, yıllardır terör örgütleri ve uzantıları tarafından Türkiye’yi hedef almak amacıyla üretilen sistematik kara… pic.twitter.com/jqbrsk2IsD — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) February 3, 2026

