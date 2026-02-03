DMM 'Afrin' İddiasını Yalanladı, Zamanlamaya Dikkat Çekti

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye’nin Afrin’de '2 milyondan fazla zeytin ağacını kestiği' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DMM 'Afrin' İddiasını Yalanladı, Zamanlamaya Dikkat Çekti
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada dolaşıma sokulan ve Türkiye’nin Afrin’de 2 milyondan fazla zeytin ağacını kestiği yönündeki iddiaları yalanladı. DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu vurgulandı. Açıklamada, söz konusu paylaşımların uzun süredir terör örgütleri ve uzantıları tarafından Türkiye’yi hedef almak amacıyla yürütülen sistematik kara propaganda faaliyetlerinin yeni bir örneği olduğu ifade edildi.

'KASITLI ALGI GİRİŞİMİ'

Türkiye’nin bölgede yürüttüğü faaliyetlerin terörle mücadeleye, huzur, güven ve istikrarın sağlanmasına katkı sunduğu belirtilen açıklamada, Suriye’nin toprak bütünlüğünün güçlendiği ve terör unsurlarının etkisiz hale getirildiği bir süreçte bu tür iddiaların yeniden gündeme getirilmesinin kasıtlı bir algı girişimi olduğu kaydedildi.

