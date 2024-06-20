Dizi setine silahlı saldırı! Bir oyuncu ölümden döndü

BluTv'de yayınlanan "Kıyma" dizisinin setine silahlı saldırı düzenlendi. Dizinin Kartal'daki setine gelen eli silahlı şahıslar dizi oyuncularının üzerine ateş açtı. Saldırıda yaralanan oyuncu Cengizhan Yurdutek ölümden döndü.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, BluTv'de yayınlanan Kıyma dizisinin setine silahlı saldırı düzenlendi. "Sıfır Bir" dizi ekibinin son projesi olan 'Kıyma' dizisinin oyuncusu Cengizhan Yurdutek saldırıda yaralandı.

Habere göre, olay 10 Haziran tarihinde dizinin 4. sezonunun başlangıcında gerçekleşti. Kartal Be Platoları'nda yaşanan olayda görgü tanıklarının ifadelerine göre ekip platonun kapısının önünde hazırlık yaparken, oyuncu ekibine ateş açıldı. Olayda Yurdutek'in şans eseri kurtulduğu öğrenildi.



Dizi ekibi saldırganların peşine düştü, ancak yakalayamadı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içinde kalan Cengizhan Yurdutek’in tedavisini yaptı. Polis olay yerinde inceleme yaptı ve ifadeleri aldı.