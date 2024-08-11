Diyetisyen Ofisine Silahlı Saldırı: Motosikletle Kaçtılar

Beylikdüzü’nde diyetisyenin ofisine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Diyetisyen Ofisine Silahlı Saldırı: Motosikletle Kaçtılar

Olay, dün gece saatlerinde Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Mimar Sinan caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet ile seyir halinde olan 2 kişi, cadde üzerindeki diyetisyenin ofisine silahla ateş açtı.

Açılan ateş sonucu iş yerinin kepenklerine çok sayıda mermi isabet etti. Motosikletli saldırganlar daha sonra hızla olay yerinden kaçtı. Silah sesleri üzerine çevredekilerin haber vermesi üzerine üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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