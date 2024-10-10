Diyarbekirspor Sahadan Çekildi

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında deplasmanda Osmaniyespor FK ile karşılaşan Diyarbekirspor, müsabakanın 118. dakikasında 1-0 geride olduğu sırada sahadan çekilme kararı aldı.

Son Güncelleme:
Diyarbekirspor Sahadan Çekildi

Tek maçlı eleme usulüne göre yapılan 2. tur karşılaşması, 7 Ocak Stadı'nda oynandı.

Karşılaşmanın 90 dakikasının golsüz tamamlanması nedeniyle uzatmalara gidildi.

Maçın 103. dakikasında Ali Kucık'ın golüyle ilk uzatma devresini Osmaniyespor FK 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 118. dakikasında bir faul pozisyonunun ardından Diyarbekirsporlu oyuncular, kulübeden gelen talimatla sahadan çekilerek soyunma odasına gitti.

Diyarbekirspor teknik heyeti ve yöneticileri, futbolcuların sahadan çekilme sebebiyle ilgili bir açıklama yapmadı.

Müsabaka ile ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Bilim İnsanları 50 Yaş Üstü İnsanların Neden Her Gün Kahve İçmesi Gerektiğini Açıkladı Bilim İnsanları 50 Yaş Üstü İnsanların Neden Her Gün Kahve İçmesi Gerektiğini Açıkladı
İstanbul'un Ünlü Restorandan İlginç Talep: Müşteriden İstedikleri Şoke Etti İstanbul'un Ünlü Restorandan İlginç Talep: Müşteriden İstedikleri Şoke Etti
Hafif Ticari Araç ile Bisiklet Çarpıştı Hafif Ticari Araç ile Bisiklet Çarpıştı
Havadan Ve Karadan Müdahale Edildi! Manisa'daki Yangın Kontrol Altında Havadan Ve Karadan Müdahale Edildi! Manisa'daki Yangın Kontrol Altında