Diyarbekirspor Sahadan Çekildi

Tek maçlı eleme usulüne göre yapılan 2. tur karşılaşması, 7 Ocak Stadı'nda oynandı.

Karşılaşmanın 90 dakikasının golsüz tamamlanması nedeniyle uzatmalara gidildi.

Maçın 103. dakikasında Ali Kucık'ın golüyle ilk uzatma devresini Osmaniyespor FK 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 118. dakikasında bir faul pozisyonunun ardından Diyarbekirsporlu oyuncular, kulübeden gelen talimatla sahadan çekilerek soyunma odasına gitti.

Diyarbekirspor teknik heyeti ve yöneticileri, futbolcuların sahadan çekilme sebebiyle ilgili bir açıklama yapmadı.

Müsabaka ile ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

Kaynak: AA