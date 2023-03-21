Diyarbakır'daki Newroz programı başladı

On binlerce kişi Diyarbakır’da Newroz kutlamak için toplandı. 2023 Newroz’unun Diyarbakır’da yapılan final kutlamasında, 2635’inci kez Newroz ateşi yakıldı.

Diyarbakır’da Newroz kutlamalarının yapılacağı Bağlar’da bulunan meydanda tüm yollar trafiğe kapatılıken, kentin birçok yerine flama ve bayraklar asıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin anıldığı Newroz programı, tertip komitesinin konuşmasıyla başladı.

YEŞİL SOL PARTİ SÖZCÜSÜ: 14 MAYIS AKP'NİN SON DURAĞI OLACAK

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, deprem dolayısıyla bu yılki Nevroz’un şölen havasında kutlamasını uygun görmediklerini ifade etti.

Newroz kutlamasında konuşan Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün, “Türkiye’nin ikinci yüzyılına giderken karşılaşayacağımız seçimler yani 14 Mayıs AKP’nin son durağı bizim 3’üncü yol siyasetinin ilk durağı olacak. Yeşil Sol Parti olarak bunun mücadelesini ve sözünü veriyoruz. İktidarın karşısına alarak yol yürümeye çalıştığı toplum bugün her zamankinden daha fazla yan yana. Adına Emek ve ÖZgürlük İttifakımız 3’üncü yolumuz bize dayatılan Cumhur ve Millet İttifaklarını onun üzerinden kurulan düzeni reddeden halkın düzenini kuran bir ittifak. Bu ittifakı büyütme sözünü veriyoruz. Üçüncü yolun, Emek ve Özgürlük İttifakının dinamiği sizlersiniz. Bizler emekçisiyiz, yürütücüsüyüz” ifadelerini kullandı.

AHMET TÜRK: HİÇBİR KÜRDÜN İKTİDARA OY VERME HAKKI YOKTUR

Diyarbakır’da Newroz kutlamasında konuşan Kürt siyasetçi Ahmet Türk, “Bugün Kürt halkına düşmanlık eden bu iktidara destek verenler Kürt halkına adeta düşmanlık ediyor. Bu büyük bir ahlaksızlık olur. Bunu açık bir şekilde dile getirmek istiyorum. Hiçbir Kürdün, bu iktidara oy verme, desteklemek gibi bir hakkı yoktur” dedi.

“Seçimlerde faşizmi yıkmak ve yerine demokratik bir cumhuriyeti gerçekleştirmek için sizlerle birlikte mücadelede kararlıyız” diyen Ahmet Türk, “Bugün Kürt halkının dirilişini ifade eden önemli bir gündür. Newroz özgürlüktür. Geleceğimiz aydınlatan bir gündür. Bu günü coşkuyla kutluyoruz. Bu Newroz’u kutladığımız bir dönemde değişimin, dönüşümün kaçınılmaz olduğu bir dönemdeyiz. Bu dönemde faşizmi yıkmak için mücadeleyi esas alan bir duruşu göstermek zorundayız. Kahrolsun faşizm diyoruz. Tekçi anlayışa karşı halkımızın mücadelesini elbette yükselteceğiz. Bugün o gündür. Önümüzdeki seçimlerde bu faşizmi yıkmak ve yerine demokratik bir cumhuriyeti gerçekleştirmek için sizlerle birlikte mücadelede kararlıyız. Bizim amacımız bugün Kürt halkı üzerinde yürütülen baskıya karşı direnmektir. Kürt halkına düşmanlık eden sadece Bakurê Kurdistan’da değil Başurê Kurdistan’da Rojava’da Kürt halkının geleceğini adeta yok etmek isteyen anlayışa karşı mücadelenin günüdür” ifadelerini kullandı.

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