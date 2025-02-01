Diyarbakır'daki 'Meydan Savaşı'nın Görüntüleri Ortaya Çıktı

Sur ilçesi kırsal Alibardak Mahallesi'ne bağlı Pir Hüseyin mezrasında 21 Aralık 2024'te iki grup arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Silahlı kavgada Veysi İmamoğlu hayatını kaybederken; R.P., H.P., L.P., M.K.P., ve A.İ. ise yaralandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 15 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan silahlı kavganın cep telefonu kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde; kavga anları ile olay yerinden bir yaralıyı almaya çalışan sürücünün kullandığı otomobilin traktör ile çarpıştığı an yer aldı.

‘AİLE ARAZİ MAFYASININ ELİNE DÜŞTÜ’

Soruşturma devam ederken, kavgada hayatını kaybeden İmamoğlu'nun ailesinin avukatı Hüseyin Levent, ailenin arazi mafyasının eline düştüğünü öne sürerek, "3 bin dönümlük arazi, Pir Hüseyin sakinleri tarafından kullanmakta ve yaklaşık 70 yıldır zilyetlerinde bulunmaktadır. Hiçbir şekilde başka bir zilyette bulunmamaktadır. Müvekkiller, eskiden tapuların önem taşımadığı dönemde tapuları adlarına geçirmemişlerdir. Daha sonra bu araziler, kötü niyetli arazi mafyasının eline geçmiştir. Bu dosyada yargılama hukuki anlamda devam etmekte ve müvekkillerimizin araziyi kullanması açısından hiçbir hukuki engel bulunmamaktadır. Yalnız idari makamlar yapmak suretiyle sürekli güvenlik tedbirleri alınarak araziye geliniyor ve daha sonra da bu kararlar iptal ediliyor. Vefat edenlerden Veysi İmamoğlu ile 1 ağır yaralı, orada bulunan mağdurlar içerisindedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA