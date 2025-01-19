Diyarbakır’daki Kazada Üç Araç Tarlaya Uçtu, Yaralılar Var

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde hafif ticari araç ve iki otomobilin yol kenarındaki tarlaya uçtuğu kazada 5 kişi hafif yaralandı. Yaralılar ekiplerin bölgedeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Diyarbakır’daki Kazada Üç Araç Tarlaya Uçtu, Yaralılar Var

Merkez Sur ilçesi kırsal Kumluçat Mahallesi mevkisinde sürücülerinin kontrolünden çıkan hafif ticari araç ve iki otomobil kazaya karışarak yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı. İhbar üzerine kaza noktasına sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul'da Esenler'de Korkutan Kaza! Yaralılar Varİstanbul'da Esenler'de Korkutan Kaza! Yaralılar VarYurttan Haberler
Sokakta Hızla İlerleyen Otomobil Park Halindeki Araca ÇarptıSokakta Hızla İlerleyen Otomobil Park Halindeki Araca ÇarptıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Diyarbakır Trafik kazası
Cumhurbaşkanı ‘Turbun Büyüğü Heybede' Demişti: AKP’li Şamil Tayyar Canlı Yayında Bombayı Patlattı, Bir İsmi İşaret Etti AKP’li Tayyar Canlı Yayında Bombayı Patlattı, Bir İsmi İşaret Etti
Mermer Ocağında Dehşet! Su Dolu Çukura Düşen 2 Çocuk Boğularak Can Verdi Mermer Ocağında Dehşet! 2 Çocuk Boğularak Can Verdi
Emeklilerin Kolaylıkla Ev Kiralayabildiği İller! Kiralar Daha Ucuz Emeklilerin Kolaylıkla Ev Kiralayabildiği İller! Kiralar Daha Ucuz
Yumurta Haşlarken Suya 1 Kaşık Ekleyin: Çatlama Derdini Önlüyor Yumurta Haşlarken Suya 1 Kaşık Ekleyin: Çatlama Derdini Önlüyor
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş'ten Son 24 Saat Uyarısı: Altın Sahipleri Pazartesi Günü Hop Oturup Hop Kalkacak İslam Memiş'ten Son 24 Saat Uyarısı: Altın Sahipleri Pazartesi Günü Hop Oturup Hop Kalkacak
250 Bin Lira İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Sil Baştan: İşte Banka Banka Geri Ödeme Planı 250 Bin Lira İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Sil Baştan: İşte Banka Banka Geri Ödeme Planı
Borsanın 25 Yıllık Türk Devi İflas Ediyor! Büyük Holdingden Beklenmedik Karar Borsanın 25 Yıllık Türk Devi İflas Ediyor! Büyük Holdingden Beklenmedik Karar
Sabancı Ailesi'ndeki Çocuk Krizinde Skandal Gelişme! Hacı Sabancı'ya DNA Şoku: Gerçek Ortaya Çıktı Sabancı Ailesi'ne DNA Şoku
Uzmanı açıkladı SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Olanlar Yaşadı! Emekli Bayram İkramiyesinde 10 Bin Lira Müjdesi Bayram İkramiyesinde Rekor Rakam Ortaya Çıktı