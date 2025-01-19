Diyarbakır’daki Kazada Üç Araç Tarlaya Uçtu, Yaralılar Var
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde hafif ticari araç ve iki otomobilin yol kenarındaki tarlaya uçtuğu kazada 5 kişi hafif yaralandı. Yaralılar ekiplerin bölgedeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Merkez Sur ilçesi kırsal Kumluçat Mahallesi mevkisinde sürücülerinin kontrolünden çıkan hafif ticari araç ve iki otomobil kazaya karışarak yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı. İhbar üzerine kaza noktasına sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA