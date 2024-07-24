Diyarbakır'daki 3 Kamu Hastanesinde KBB Doktoru Yok!

Diyarbakır'da üç kamu hastanesinde Kulak-Burun-Boğaz (KBB) bölümü doktoru yok.

Diyarbakır'daki 3 Kamu Hastanesinde KBB Doktoru Yok!

Diyarbakır'da üç kamu hastanesinde Kulak-Burun-Boğaz (KBB) bölümü doktorlarının çeşitli sebeplerden hastanede bulunmadığı öğrenildi.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulunan 2 doktordan biri izinliyken, diğer doktorun ameliyatlara girdiği gerekçesiyle poliklinik hizmeti vermediği bilgisine ulaşıldı.

Ayrıca Selahattin Eyyubi ve Askeri Hastane'de görevli KBB hekimlerinin de raporlu oldukları öğrenildi.

'TAKVİYE YAPILMASI LAZIM'

Amida Haber’in haberine göre, Tabipler Odası Başkanı Veysi Ülgen, yaz süreci nedeniyle birçok hastanede kadro sıkıntısının yaşandığını belirtti: “Yaz olduğu için doktorlar izne ayrılıyor. Sağlık Müdürlüğünün normalde izne ayrılan hekimin yerine takviye yapması lazım ama Sağlık Müdürlüğü yapmıyor. Sağlık kurumları iyi yönetilmiyor. Mecbur hizmetten gelen hekim var, onlar ayrılıp gidiyor. Oda bir etken. Yine bölge insanı boşluk görünce batı iline gidiyor, kimi yurt dışına gidiyor.”

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